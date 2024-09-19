Путин: тема беспилотных авиасистем очень важна

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения рассказал о ситуации с БПЛА в стране. «Рамблер» собрал основные высказывания российского лидера.

Работа оборонно-промышленного комплекса

Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают на передовой наравне с военными, предлагают лучшие решения по совершенствованию техники, заявил Владимир Путин.

«Особо отмечу специалистов ОПК, которые наравне с военнослужащими, рискуя своим здоровьем и жизнью в зоне боевых действий, не только ремонтируют технику в кратчайший срок и возвращают ее в строй, но и, обладая уникальными знаниями, предлагают конструкторские решения по ее улучшению», — сказал президент.

Значение темы беспилотных авиасистем

Российский лидер отметил, что в повестке правительства — комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения.

«Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем. И не только мы, во всем мире теперь это стало понятно», — подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что уже сейчас нужно решать, какие задачи беспилотники смогут выполнять в будущем.

Многоцелевое использование БПЛА

Президент отметил, что эффективность многоцелевого использования дронов на поле боя подтвердилась в ходе спецоперации.

Линейка беспилотных систем в России расширяется, создаются безэкипажные катера, а также роботизированные платформы многоцелевого применения, сообщил Владимир Путин.

При этом большая их часть будет направлена в войска, находящиеся на линии боевого соприкосновения, заметил глава государства.

Задачи по БПЛА

Стране необходимо полностью закрыть потребности российских военных, нарастить производство беспилотников, внедрять технологии ИИ, отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо устранить все препятствия по поставкам беспилотников в войска.

Вместе с тем, пояснил Путин, в 2023 году в ВС РФ было поставлено 140 тысяч беспилотных систем, в 2024 году это число планируется увеличить в 10 раз.

Особенности российских систем

Глава государства отметил, что при создании российских беспилотных систем используются передовые технологии и новые инженерные решения. Он добавил, что благодаря этому российские военные получают преимущество на поле боя.

Уничтожение вражеских дронов

Путин отметил, что следует искать средства поражения беспилотников. Он уточнил, что это позволит защитить гражданские и военные объекты.

Необходимость синергии между научными центрами и бизнесом

«Ключевая задача — производить широкую линейку беспилотных летательных аппаратов. Малые и средние предприятия некоторые задачи самостоятельно решить не могут — здесь нужна синергия между крупными научными центрами, крупным и малым бизнесом», — подчеркнул Путин.

Площадки по серийному выпуску БПЛА

В России работа по серийному производству беспилотных аппаратов будет вестись на базе специальных центров. В общей сложности, будет открыто 48 площадок, уточнил российский лидер.

Участники совещания

В совещании приняли участие члены военно-промышленной комиссии — первый вице-премьер Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Антон Алиханов.

Кроме того, на него были приглашены полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров, председатель научно-технического совета комиссии - заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Тюлин.

По видеосвязи в совещании участвовали глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин.