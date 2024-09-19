В Госдуме отреагировали на идею запретить в школах теорию Дарвина

Инициатива исключить теорию эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы на основе религиозных убеждений показывает «слишком примитивное представление о религии». Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя предложение помощника председателя правительства РФ, экс-премьера Чечни Муслима Хучиева. Газета.Ru

Он также обратил внимание на факт того, что в научном сообществе теория эволюции Дарвина действительно считается устаревшей. Однако, по словам парламентария, это не означает необходимость ограничения доступа школьников к работам ученого. «Что касается ошибок в теории Дарвина: да, конечно, Дарвин, как и практически любой первооткрыватель, был прав далеко не во всем — это неизбежно. Задача первооткрывателя — указать направление, а уже те, кто по этому направлению идут, будут уточнять путь, устранять недоработки. Это естественная и неизбежная работа в процессе развития любой науки. (...) Все это не значит, что современный курс ошибочен», — добавил депутат. Lenta.ru

До этого бывший мэр Грозного и действующий помощник Михаила Мишустина Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову убрать теорию Дарвина из школьных учебников. Он поделился этой идеей на первом заседании Всероссийского родительского комитета. News.ru