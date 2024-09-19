Матвиенко отреагировала на решение Молдавии по предстоящим выборам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Молдавии «закрыли» выборы для многих избирателей, сократив количество избирательных участков в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В октябре 2024 года в Молдавии пройдут выборы президента. В тот же день, 20 октября, в стране проведут референдум о вступлении в ЕС. По итогам референдума планируется закрепить курс на евроинтеграцию в Конституции Молдавии.
Власти Молдавии решили, что на этих выборах на территории РФ для избирателей откроют пять участков. При этом на президентских выборах 2020 года и на парламентских выборах 2021-го работало 17 таких участков. Матвиенко подчеркнула, что речь идет о сокращении в три раза.
Матвиенко отметила, что Россия строго соблюдает международное право и готова была открыть столько участков, сколько потребуется.
«Для нас было странным, что вдруг приняли решение в три раза сократить [количество участков]. То есть, для молдавских граждан, проживающих в России, выборы не открыли, а закрыли», - заявила спикер Совета Федерации.