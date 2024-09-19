Захарова оценила заявления посольства США о «Чебурнете»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу США, заявившему, что российские власти якобы превращают интернет в «Чебурнет», о происходящем в его родной стране. Ее слова приводят «Известия».

Ранее в Telegram-канале посольства США в Москве было опубликовано заявление о том, что в России, в отличие от США, продолжает усиливаться «беспрецедентная цензура» и интернет превращается в закрытый, изолированный от всего мира «Чебурнет».

«И это говорит посол, представляющий страну, в которой официально существует зафиксированный в паспортах третий пол Х и 80 гендеров? США низвели человека до уровня Чупакабры, которой можно, как в конструкторе, переставлять части тела местами и внушать лютую чушь», - констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что для закрепления в сознании американцев «новой нормальности» на территории США «с космической скоростью легализуют наркотики».

Также дипломат попросила уточнить у американского посла, что Вашингтон думает насчет ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова в Париже и давлении на мессенджер.

Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на юридические запросы Парижа.