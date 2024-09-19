В Совфеде ответили на резолюцию Европарламента с призывом бить по России

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв органа наносить удары по России. Газета.Ru

«Европарламент давно превратился в кучку безответственных политиков, которые ни за что не отвечают, только штампуют резолюции, не направленные на нормальные отношения между Россией и другими странами, а направленные на дальнейшую конфронтацию», — считает он. «Все решения Европарламента носят рекомендательный, но ни в коем случае не обязательный характер. Пусть они с этими резолюциями сидят спокойно и живут, пока их никто не трогает», — добавил Джабаров. RT на русском

Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России. ТАСС