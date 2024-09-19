Бывший премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Бывший премьер Чеченской республике и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом сообщает РБК.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии», — заявил он.

По словам Хучиева, «это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей».

«Мы можем это просто убрать», — отметил он.

По его словам, теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали».