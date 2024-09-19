Глава ДНР Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной

Мирные переговоры между Москвой и Киевом вряд ли начнутся в ближайшее время из-за позиции украинского руководства. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, пишет Белта.

Такое заявление Пушилин сделал после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями», - констатировал российский политик.

Он обратил внимание на то, что если судить как по поступкам, так и по заявлениям в СМИ, то мирные переговоры – «это не про самое ближайшее время». При этом Пушилин уверен, что в итоге все должно закончиться диалогом.

«Но как и что… Увы, с нашей точки зрения, это последующий этап», - пояснил глава Донецкой Народной Республики.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские власти планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с Россией осенью 2024 года. В августе Владимир Зеленский признал, что делегации большого количества стран не приедут на второй «мирный» саммит по урегулированию украинского кризиса в том случае, если Россия не пришлет на него своих представителей.

Однако 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области были ответом на мирную инициативу России.

Также Зеленский раскритиковал китайско-бразильское предложение по миру. Он назвал его «деструктивными» и задался вопросом, как можно было говорить о каких-то инициативах по поводу мирного урегулирования ситуации на Украине, «ничего не спросив» у Киева.