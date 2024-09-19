Заявление Владимира Зеленского о «плане победы» над Россией заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Lenta.ru

«Он ведет себя как герой известной песни Владимира Высоцкого - «он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж», - отметил Рогов. Он обратил внимание на то, что изначально Зеленский говорил о мирном урегулировании, однако немногим позднее отдал приказ ВСУ о начале вторжения в Курскую область. Сейчас Зеленский сообщает о некоем «плане победы», теряя при этом позиции в Донбассе. Газета.Ru

Ранее Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Украины и о том, что теперь важна решимость в реализации. News.ru