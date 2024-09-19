Глава Ялты покинула пост

Глава администрации городского округа Ялты Янина Павленко покинула пост по истечении срока полномочий, об этом она написала в Telegram-канале.

"Друзья! Сегодня покинула пост главы администрации Ялты в связи с истечением срока полномочий. Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище", - написала она.

Павленко поблагодарила главу Республики Сергея Аксенова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова, председателя Совета министров региона Юрия Гоцанюка и других коллег во власти, а также своего супруга и маму за помощь и поддержку. Она сообщила, что готова снова подать документы на конкурс и претендовать на должность главы Ялты.

Предшественник Павленко на посту главы администрации Ялты Иван Имгрунт в конце сентября 2020 года был госпитализирован с пневмонией. 18 октября на 60-м году жизни он умер в одной из клиник Санкт-Петербурга.

44-летняя Павленко ранее работала директором завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму, была депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым. В 2015 году стала директором крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра", также была советником главы Республики Крым Сергея Аксенова. 18 ноября 2020 года Аксенов предложил Павленко подать документы на конкурс на пост главы городского округа Ялты, спустя 2 дня она оставила должность директора "Массандры" и вступила в борьбу за пост. В декабре того же года депутаты Ялтинского городского совета утвердили ее кандидатуру.