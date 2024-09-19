Посол России оценил вероятность импичмента Макрону

Инициированный французскими депутатами импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону является медийной историей, которая продлится еще какое-то время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

По его словам, дальше будут «сложные расклады», однако оппозиция ни при каких обстоятельствах не сможет набрать необходимые две трети голосов парламентариев обеих палат.

«В медийном плане эта история отнюдь ещё не законченная», — сказал Мешков.

Напомним, что резолюцию об импичменте Макрону в конце августа инициировала партия «Непокорившаяся Франция». Решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Национального собрания — нижней палаты парламента. После текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания.

Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента, Сенате, где у левых нет большинства, а «Непокорившаяся Франция» и вовсе не представлена. Однако если текст резолюции будет одобрен, то обе палаты соберутся на совместное заседание для голосования.