В Госдуме прокомментировали сообщения о планах новой мобилизации в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал «вбросом» сообщения о планах проведения новой мобилизации в России. Так он прокомментировал в разговоре с RTVI публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Как заявляет WSJ, за несколько месяцев до инаугурации президента РФ он встретился с представителями министерства обороны, которые настаивали на проведении новой мобилизации, однако Путин не поддержал эту идею. Теперь в ведомстве снова просят об этом.

Красов считает, что западные страны «подобными вбросами» хотят внести «панику в мозгах» россиян и посеять «некую рознь».

Песков: власти РФ не обсуждают новую мобилизацию

Президент уже четко и конкретно определил, что Вооруженные силы будут комплектоваться военными, проходящими службу по контракту, отметил депутат.

По его словам, Путин «очень много» сделал для повышения престижа военной службы по контракту и в целом профессии.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обсуждений новой волны мобилизации не ведется.