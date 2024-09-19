Лавров указал на приверженность РФ принципам Устава ООН

Россия подтверждает свою твердую приверженность принципам Устава ООН, в то время как Запад стремится расшатать существующую международно-правовую систему. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам IX Юридического форума стран БРИКС.

"Не секрет, что страны коллективного Запада во главе с США стремятся расшатать существующую международно-правовую систему, заменить ее собственным западоцентричным миропорядком, основанным на правилах. Россия, со своей стороны, твердо привержена принципам Устава ООН в их полноте и взаимосвязи. Исходим из того, что безусловное соблюдение общепризнанных норм международного права - важнейшая составляющая в деле формирования более справедливого многополярного мироустройства, учитывающего культурно-цивилизационное многообразие народов мира, их право самим распоряжаться своей судьбой", - подчеркнул министр.

В этом контексте Лавров отметил, что позиция РФ пользуется "самой широкой поддержкой со стороны единомышленников из стран БРИКС, других государств мирового большинства".

Глава МИД РФ уверен, что юридический форум внесет свой вклад в повышение эффективности правового взаимодействия и выработку общих подходов к регулированию различных областей сотрудничества в рамках БРИКС.

Он констатировал, что центральная тема мероприятия - "Право на страже справедливого мира" - отвечает запросу времени.