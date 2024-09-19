Экс-сотрудники российской «дочки» Oracle попросили помощи у Путина

Полсотни бывших сотрудников российского офиса американской компании по разработке программного обеспечения Oracle призвали власти защитить их интересы и сохранить выплаты, полученные в 2022 году, пишет РБК. Соответствующее обращение было направлено президенту Владимиру Путину, администрации главы государства, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, председателю ГД РФ Вячеславу Володину и другим официальным лицам.

Работники заявляют, что ответственность за прекращение деятельности компании в России перекладывается на них. Теперь порядка 50 человек, включая руководителей, рискуют столкнуться с финансовыми трудностями.

Ситуация показывает уязвимость российских специалистов перед крупными кредиторами Oracle, которые получают поддержку от государства. Если с сотрудников будут взысканы деньги за их работу, это приведет их и их семьи к финансовым трудностям из-за решений, принятых иностранными компаниями, — указывают авторы письма.

В августе сообщалось, что бывших работников компании «Оракл Компьютерное Оборудование», являющейся дочерним предприятием американской IT-компании Oracle, пытаются заставить вернуть премии. Топ-менеджеров компании собираются через суд обязать вернуть 50 млн рублей, выплаченных в 2022 году.