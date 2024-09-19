«План победы» Владимира Зеленского станет планом беды для украинского народа. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий заявил, что Зеленский толкает Украину в пропасть, а народ страны — к уничтожению.

«Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа», — высказался депутат.

Вместо «плана победы» Шеремет предложил Зеленскому обдумать план капитуляции.

16 сентября Зеленский рассказал, что план по основным пунктам готов на 90 процентов, Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. Он добавил, что план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.