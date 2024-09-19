Сенатор Тараканов объявил об уходе из Совфеда

Сенатор Павел Тараканов, представляющий в Совете Федерации исполнительную власть Тюменской области, слагает свои полномочия и покидает палату регионов.

«Для меня почетно сложить полномочия , рассчитываю дальше служить Тюменской области и стране в нашей тюменской управленческой команде», — рассказал Тараканов ТАСС.

Ранее, 13 сентября, ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области и что решение об этом будет принято до 1 октября.