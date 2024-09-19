Володин прокомментировал взрывы различной техники в Ливане

Серии взрывов различной технике в Ливане должны быть тщательно расследованы. Международным институтам надо выработать меры против тех преступлений, которые произошли в Ливане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьезным последствиям в мире. Произошедшее в Ливане должно быть тщательно расследовано», — сказал Володин и подчеркнул, что в стране пострадали свыше 3000 человек, несколько десятков человек не выжили.

Разбирательства, по словам Володина, требует тот факт, что бытовые электронные приборы использовались как взрывные устройства. Массовое производство такого «оружия» выводит терроризм на новый уровень, что является глобальной угрозой для всех стран мира.

В Кремле прокомментировали взрывы пейджеров в Ливане

Пейджеры начали взрываться по всему Ливану 17 сентября. Reuters сообщал, что израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам для «Хезболлы» еще на этапе производства. Причастность «Моссада» к взрывам пейджеров подтвердили также источники The New York Times (NYT). Предварительно, в непосредственной близости от аккумулятора устройства вставили всего одну унцию (около 28 граммов) взрывоопасного вещества, которое потом подрывалось с помощью повышения температуры батареи.