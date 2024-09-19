Песков объяснил "оживление" YouTube-канала Кремля

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он в ответ на вопрос, связано ли "оживление" канала с необходимостью лучше доносить точку зрения России до западных зрителей. "Мы задействуем все возможные на данный момент ресурсы для распространения информации о работе президента [РФ Владимира Путина]", - пояснил Песков.

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У Кремля есть YouTube-канал с названием Kremlin. Как следует из описания, там "транслируют обращения и комментарии президента России". Канал создан еще в декабре 2005 года, то есть всего спустя 10 месяцев после запуска видеохостинга. Но самые давние ролики относятся к 2009 году - периоду президентства Дмитрия Медведева (2008-2012). За все время на канале опубликовано 924 видео, которые суммарно собрали 58 млн просмотров. На данный момент у Kremlin 244 тыс. подписчиков.

В минувшие месяцы канал наполнялся нерегулярно. До недавнего времени последним опубликованным видео был полет Путина на ракетоносце Ту-160М, совершенный в феврале этого года (что было еще до начала истории с замедлением YouTube). Предыдущие два ролика - февральское интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, размещенное на русском и английском языках. Суммарно беседа собрала на странице Кремля почти 9 млн просмотров.

После этого в работе YouTube-канала произошла пауза. При этом в последние две недели публикации возобновились. 14 дней назад на странице Kremlin разместили полную запись пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в двух версиях: на русском и английском языках. После этого на канале появилось еще около 10 видео с различных президентских мероприятий. В основном они касаются международно значимых тем.

Параллельно Кремль завел страницу на отечественном видеохостинге Rutube. Аккаунт наполняется около двух недель, первые опубликованные кадры также относятся к ВЭФ. За 15 дней на Rutube-канале размещено почти два десятка видео. В отличие от YouTube, здесь чуть больший акцент сделан на внутреннюю повестку.