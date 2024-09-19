Путин обсудит повышение боеготовности российской армии

Российский президент Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

19 сентября, в День оружейника, глава государства посетит одно из оборонных предприятий. «Разобьем нашу работу на две части: сегодня поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности Вооруженных сил, и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», - анонсировал президент.

Российские лидер также упомянул про предстоящее заседание Военно-промышленной комиссии. Среди его тем - развитие беспилотных авиасистем разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Как пояснил Путин, «это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные [дроны], комплексы-саперы, минеры и истребители».

Путин успел провести в Санкт-Петербурге серию мероприятий. Так, в середине дня он выступил на Евразийском женском форуме, где высказался о роли женщин, как в развитии страны, так и в решении глобальных проблем.

Чуть позже президент по видеосвязи пообщался с избранными главами регионов: обратился с напутствием, напомнил об ответственности перед людьми и дал оценку состоявшемуся голосованию. По словам президента, выборы прошли в условиях открытой, конкурентной борьбы, а их результаты говорят о высоком доверии граждан. Совещание по развитию армии завершило открытую часть рабочего дня российского президента.

Кроме этого, у Путина состоялись международные контакты. Он переговорил по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В числе обсуждаемых тем были двустороннее сотрудничество, совместная работа в БРИКС и других объединениях, а также ситуация на Украине.