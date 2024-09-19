Кабмин обсудит снижение нагрузки на социальные НКО

Кабмин России соберется на очередное заседание, сообщает ТАСС.

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На нем будет обсуждаться снижение административной нагрузки на социально-ориентированные некоммерческие организации (НКО) и другие вопросы. Предлагаемый к обсуждению проект закона направлен на снятие административной нагрузки с социально ориентированных НКО при проведении проверочных мероприятий контролируемых органов. Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, коснется перевода на постоянную основу некоторых положительно зарекомендовавших себя временных законодательных мер.

Также планируется рассмотреть инициативу, касающуюся судопроизводства. Он позволит привести положения Кодекса в соответствии с позицией Конституционного суда РФ, а также предоставит возможность судам применять иные меры предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов.

На обсуждение вынесен и проект закона, который позволит Минюсту создать механизм учета НКО, учредителем которых является Россия. Также на заседании правительства обсудят законопроект, который позволит распространить общие требования к предоставлению субсидий юрлицам на госкомпании, которые уже получают их из федерального бюджета.