$91.67+0.24102.04+0.53
Почта

В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности ООН. Ее слова приводит РИА Новости.

В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН
© Lenta.ru

По мнению дипломата из США, у Киева есть основания поднять вопрос об исключении России из СБ ООН.

Израиль отверг резолюцию ГА ООН

«Я не слышала о запросе Финляндии по данной теме. Мне известно, что Украина поднимает этот вопрос на регулярной основе. Россия — постоянный член СБ ООН, который атаковал соседнюю страну в нарушение всех ценностей Устава ООН», — заявила она в ходе брифинга в Госдепе.

Ранее Томас-Гринфилд прокомментировала мирный план урегулирования конфликта на Украине, который выдвинул президент страны Владимир Зеленский. По мнению дипломата, предложение украинского лидера сможет сработать.

Политика
Владимир Зеленский
Совбез ООН
ООН
Госдеп США
Киев
Финляндия
Соединенные Штаты
Украина