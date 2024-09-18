Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада, которые включают благоустройство исторической части города. Перечень поручений, данных правительству РФ, правительству Московской области и Фонду по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада опубликован на сайте Кремля.

В частности, в городе поручено построить комплекс зданий административного центра для перевода из исторической части города государственных и муниципальных учреждений. Также поручено построить следственный изолятор на 1 тыс. мест для перевода заключенных из СИЗО №8, который располагается в исторически ценном градоформирующем объекте "Тюремный замок".

Кроме того, поручено возвести новые здания для ряда объектов здравоохранения и образования, а также спортивных комплексов, чтобы перенести их из исторической части города.

Также необходимо обеспечить расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, и обеспечить строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в городе. Отчитаться о проделанной работе по этим поручениям необходимо до 1 марта 2025 года.

В свою очередь, РЖД поручено перевести грузовой терминал компании, расположенный на железнодорожной станции, из исторической части города и произвести реконструкцию платформ со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания вокзала. Об этой работе главе компании Олегу Белозерову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву надо будет отчитаться до 1 ноября текущего года.