Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию Сергиева Посада, которые включают благоустройство исторической части города. Перечень поручений, данных правительству РФ, правительству Московской области и Фонду по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада опубликован на сайте Кремля.
В частности, в городе поручено построить комплекс зданий административного центра для перевода из исторической части города государственных и муниципальных учреждений. Также поручено построить следственный изолятор на 1 тыс. мест для перевода заключенных из СИЗО №8, который располагается в исторически ценном градоформирующем объекте "Тюремный замок".
Кроме того, поручено возвести новые здания для ряда объектов здравоохранения и образования, а также спортивных комплексов, чтобы перенести их из исторической части города.
Также необходимо обеспечить расселение многоквартирных домов, признанных аварийными, и обеспечить строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в городе. Отчитаться о проделанной работе по этим поручениям необходимо до 1 марта 2025 года.
В свою очередь, РЖД поручено перевести грузовой терминал компании, расположенный на железнодорожной станции, из исторической части города и произвести реконструкцию платформ со строительством надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и нового здания вокзала. Об этой работе главе компании Олегу Белозерову и губернатору Московской области Андрею Воробьеву надо будет отчитаться до 1 ноября текущего года.