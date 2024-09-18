Володин: западные лидеры могут развязать ядерную войну

Удары высокоточным западным оружием по территории России, возможность которых обсуждают глава США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, могут привести к трагической ситуации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет «Парламентская газета».

По его оценке, государства, которые обсуждают удары по российской территории, фактически стали стороной конфликта.

«Когда они говорят об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории Российской Федерации, конечно, наша страна не будет молча все это созерцать, и ответы будут незамедлительными», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что главы государств и правительств западных стран могут развязать «мировую войну, ядерную». Он предположил, что западные лидеры не понимают, не осознают, что может произойти.

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Россия защитит своих граждан, президент РФ Владимир Путин сделает все для этого, резюмировал Володин.