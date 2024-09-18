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Володин: западные лидеры могут развязать ядерную войну

Удары высокоточным западным оружием по территории России, возможность которых обсуждают глава США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, могут привести к трагической ситуации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет «Парламентская газета».

Володин: западные лидеры могут развязать ядерную войну
© ТАСС

По его оценке, государства, которые обсуждают удары по российской территории, фактически стали стороной конфликта.

«Когда они говорят об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории Российской Федерации, конечно, наша страна не будет молча все это созерцать, и ответы будут незамедлительными», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что главы государств и правительств западных стран могут развязать «мировую войну, ядерную». Он предположил, что западные лидеры не понимают, не осознают, что может произойти.

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Россия защитит своих граждан, президент РФ Владимир Путин сделает все для этого, резюмировал Володин.