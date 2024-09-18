В посольстве РФ назвали высылку дипломатов закономерным ответом Лондону

Высылка шести британских дипломатов из Москвы стала закономерным ответом на ограничительные меры, вводимые британской стороной. Об этом, как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Лондоне, посол Андрей Келин заявил представителям МИД Великобритании, куда он был вызван.

"В контексте обсуждения текущей ситуации в двусторонних отношениях Андрей Келин по просьбе британской стороны разъяснил мотивы принятого российской стороной в августе этого года решения о прекращении аккредитации шести сотрудников посольства Британии в Москве. Подчеркнуто, что это стало закономерным ответом на объявленные британской стороной в мае под фальшивыми предлогами односторонние ограничительные меры, включавшие принудительное завершение командировок ряда российских дипломатов в Лондоне", - заявили в российском диппредставительстве.

Как добавили в посольстве, "посол подчеркнул, что при принятии этого решения в Москве учитывали имеющиеся у российских компетентных органов веские основания полагать, что работа упомянутых британцев выходила за рамки дипломатической деятельности, предусмотренной Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года".

Посол обратил внимание на "множественные случаи "засветки" в британских СМИ сведений о сотрудниках, членах их семей, объектах недвижимости российской дипмиссии в Лондоне", а также на целенаправленно опубликованную дезинформацию.

"Келин указал собеседникам, что подобные неприемлемые акции глубоко непрофессиональны, не соответствуют дипломатической этике и элементарным правилам приличия. Он также напомнил об обязательствах британской стороны обеспечивать надлежащие условия для нормального функционирования роспосольства в соответствии с упомянутой Венской конвенцией", - отметили российские дипломаты.

Британский МИД назвал высылку сотрудников своего посольства в Москве частью "публичной кампании агрессии" против королевства. В ведомстве также утверждали, что действия Москвы "противоречат обязательствам России в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях". 8 мая британские власти сообщили о высылке из Лондона военного атташе РФ, который якобы являлся "незаявленным офицером военной разведки". Кроме того, было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих РФ объектов недвижимости в Великобритании, включая здания торгпредства и представительства военного атташе.