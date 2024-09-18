Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление "советской власти"

Президент России Владимир Путин похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за работу. Глава государства пошутил, что руководитель региона укрепил "советскую власть" на полуострове.

"Вы многое сделали для Крыма, для, соответственно, всей страны, укрепляя, в шутку скажу, советскую власть, укрепляя общероссийские начала", - обратился глава государства к главе Крыма Сергею Аксенову на встрече с избранными руководителями регионов.

Путин пожелал Аксенову "всего доброго в дальнейшей работе на благо крымчан".

"Уверен, так и будет", - подчеркнул он.

51-летний Аксенов руководит Крымом с 2014 года. 12 сентября 2024 года депутаты Госсовета Крыма единогласно избрали его главой республики вновь, в тот же день Аксенов вступил в должность сроком на пять лет.