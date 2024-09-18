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Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление "советской власти"

Президент России Владимир Путин похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за работу. Глава государства пошутил, что руководитель региона укрепил "советскую власть" на полуострове.

Путин в шутку похвалил Аксенова за укрепление «советской власти»
© РИА Новости
"Вы многое сделали для Крыма, для, соответственно, всей страны, укрепляя, в шутку скажу, советскую власть, укрепляя общероссийские начала", - обратился глава государства к главе Крыма Сергею Аксенову на встрече с избранными руководителями регионов.

Путин пожелал Аксенову "всего доброго в дальнейшей работе на благо крымчан".

"Уверен, так и будет", - подчеркнул он.

51-летний Аксенов руководит Крымом с 2014 года. 12 сентября 2024 года депутаты Госсовета Крыма единогласно избрали его главой республики вновь, в тот же день Аксенов вступил в должность сроком на пять лет.

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