Посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с высылкой из Москвы группы британских дипломатов. В распространенном Форин оффисом заявлении утверждается, что этот эпизод стал частью "публичной кампании агрессии" против королевства.

В британском внешнеполитическом ведомстве также посчитали, что действия Москвы "противоречат обязательствам России в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Посольство РФ в Лондоне пока не прокомментировало вызов Келина в МИД королевства.

13 сентября анонимный представитель российских спецслужб в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что шестеро дипломатов Великобритании были высланы из страны, где уже стало невозможно мириться с британским шпионажем. 8 мая правительство королевства сообщило о высылке военного атташе РФ, который якобы являлся "незаявленным офицером военной разведки". Кроме того, было объявлено об ужесточении правил получения дипломатических виз россиянами и снятии дипломатического статуса с нескольких принадлежащих РФ объектов недвижимости в Великобритании, включая здания торгпредства и представительства военного атташе.