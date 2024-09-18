Путин в разговоре с Лулой да Силвой изложил российскую позицию по Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой изложил принципиальные российские оценки по украинскому кризису. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пресс-службе пояснили, что стороны в среду, 18 сентября, в ходе переговоров обсудили ряд вопросов международной повестки.

Президент Бразилии выразил заинтересованность в том, чтобы внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта. В связи с этим Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет.

Главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, уточнили в пресс-службе.