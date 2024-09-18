Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой озвучил принципиальные позиции России по украинскому кризису. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Президент Бразилии выразил надежду на поиск путей мирного разрешения конфликта на Украине, используя политико-дипломатические методы.

— Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от мирной инициативы Китая и Бразилии, так как она не отвечает интересам Запада и европейских стран по завершению конфликта. Об этом заявили в Совфеде.

Швейцария активно занимается вопросом о привлечении России к участию в конференции по мирному урегулированию украинского конфликта. Уточняется, что реализовать благоприятный не только для Киева, но и для всего мира сценарий без Москвы не удастся.