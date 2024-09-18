Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что разрешение на удары западным оружием по России не станет красной линией, которая вовлекла бы Североатлантический альянс в конфликт. RT на русском

«Есть такое выражение - «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос, действительно, не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», - сказала дипломат в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. ТАСС

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал недальновидным шагом игнорирование слов президента Владимира Путина Столтенбергом. Вечерняя Москва