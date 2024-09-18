Путин поблагодарил женщин за вклад в развитие России

Президент России Владимир Путин с трибуны Евразийского женского форума поблагодарил россиянок за вклад в развитие страны. Глава государства приехал в Таврический дворец в Санкт-Петербурге, чтобы лично поприветствовать участников форума, которые прибыли из 126 стран мира.

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"Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания", - сказал президент.

"Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств", - добавил он.

Государственная политика России, продолжил Путин, строится на основе национальной стратегии действий в интересах женщин - принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в тоже время заниматься семьей.

"Женщины в России трудятся практически во всех сферах. Стремительно развивается и женское предпринимательство. Только за прошлый год число женщин-предпринимателей выросло почти на треть - сейчас шесть миллионов женщин ведут свой бизнес в России", - рассказал президент.