Захарова оценила попытки Запада отменить Россию
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом и, по сути, нанесли вред самим себе.
Она отметила, что дискуссии об отмене России уже не актуальны и не представляют интереса, поскольку участие в международных форумах растет, в том числе со стороны стран, считающихся недружественными. По словам Захаровой, Запад не может найти общий язык ни со своими гражданами, ни с внешним миром, в то время как Россия открыта для всех.
— Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Мы же видим, как люди приезжают на эти форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют, в их отношении санкции объявляют. Их беда, что они не могут даже с собственными людьми найти общий язык, как им взаимодействовать со внешним миром. А мы для всех открыты, — цитирует Захарову «Петербургский дневник».
Ранее Захарова выдвинула идею о том, что Запад поддержал приход к власти президента Молдавии Майи Санду в качестве «человека-терминатора», аналогично Владимиру Зеленскому на Украине. Эти личности прежде всего разрушают традиционные устои своих стран.