Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом и, по сути, нанесли вред самим себе.

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Она отметила, что дискуссии об отмене России уже не актуальны и не представляют интереса, поскольку участие в международных форумах растет, в том числе со стороны стран, считающихся недружественными. По словам Захаровой, Запад не может найти общий язык ни со своими гражданами, ни с внешним миром, в то время как Россия открыта для всех.

— Запад сам себя исключил из этой повестки, это их проблема. Это даже не проблема, а их беда. Мы же видим, как люди приезжают на эти форумы, даже из тех стран, которые мы объявили недружественными из-за их политики. Люди-то тянутся, а их по рукам бьют, в их отношении санкции объявляют. Их беда, что они не могут даже с собственными людьми найти общий язык, как им взаимодействовать со внешним миром. А мы для всех открыты, — цитирует Захарову «Петербургский дневник».

Ранее Захарова выдвинула идею о том, что Запад поддержал приход к власти президента Молдавии Майи Санду в качестве «человека-терминатора», аналогично Владимиру Зеленскому на Украине. Эти личности прежде всего разрушают традиционные устои своих стран.