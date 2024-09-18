В Госдуме ответили на намерение Эстонии запретить движение Балтийского флота

В ответ на высказанное Эстонией желание запретить движение российского флота в Балтийском море, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Таллин не сможет ограничить деятельность Балтийского флота России.

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— Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать, — цитирует Чепу «Лента.ру».

Эстония и Финляндия должны разработать план, чтобы полностью запретить передвижение российских флотов в Финском заливе. Об этом в среду, 18 сентября, заявил командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило. По словам военачальника, Финляндия и Эстония будут и дальше укреплять сотрудничество в области «морской обороны».

Строящееся заграждение на границе между Россией и Финляндией увеличат на полметра. Конечная высота забора составит 3,5 метра, а сама сеть ограждений станет значительно более густой.

На граничащей с Россией южной территории Эстонии построена новая военная база, рассчитанная на размещение до 1000 военнослужащих. База, названная Reedo, располагается в селе Йуба, недалеко от города Выру. Там планируется разместить вторую эстонскую бригаду и подразделения войск НАТО.