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Захарова заявила, что в США уже наступила диктатура

Диктатура в США уже наступила, и вопрос состоит в том, будет ли она разрушительной или страну удастся вернуть "в нормальность". Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

Захарова заявила о наступлении диктатуры в США
© РИА Новости
"Илон Маск сказал, что если выборы [в США] пройдут не с тем результатом, а с другим, то в США наступит диктатура. Это его точка зрения, - сказала дипломат. - На мой взгляд, диктатура [в Соединенных Штатах] уже наступила, вопрос уже в степени - будет ли это абсолютно разрушающая для США история, или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность".

Маск поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке от Республиканской партии, а также регулярно критикует деятельность нынешнего хозяина Белого дома. Ранее он выступил с утверждением, что в США больше не будет настоящих выборов, если эту гонку проиграет Трамп.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение американского вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты прошедшего съезда партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.

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