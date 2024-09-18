Захарова заявила о наступлении диктатуры в США

Диктатура в США уже наступила, и вопрос состоит в том, будет ли она разрушительной или страну удастся вернуть "в нормальность". Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

"Илон Маск сказал, что если выборы [в США] пройдут не с тем результатом, а с другим, то в США наступит диктатура. Это его точка зрения, - сказала дипломат. - На мой взгляд, диктатура [в Соединенных Штатах] уже наступила, вопрос уже в степени - будет ли это абсолютно разрушающая для США история, или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность".

Маск поддерживает экс-президента США Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке от Республиканской партии, а также регулярно критикует деятельность нынешнего хозяина Белого дома. Ранее он выступил с утверждением, что в США больше не будет настоящих выборов, если эту гонку проиграет Трамп.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение американского вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты прошедшего съезда партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.