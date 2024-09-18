Захарова прокомментировала слова Маска о диктатуре в США

В Соединенных Штатах уже наступила диктатура, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вопрос только в том, добавила дипломат, будет ли она разрушительной или державу удастся вернуть в «нормальность», пишет ТАСС.

Ранее предприниматель Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, предположил, что США «скатятся в тиранию», если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах, напомнила дипломат. Она добавила, что «это его точка зрения».

«На мой взгляд, диктатура [в Соединенных Штатах] уже наступила, вопрос уже в степени — будет ли это абсолютно разрушающая для США история, или они все-таки попытаются бороться за возвращение в нормальность», — подчеркнула Захарова.

Журналисты пояснили, что Маск поддерживает в предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, а также регулярно критикует деятельность нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Маск сделал прогноз о будущем США в случае проигрыша Трампа

Трамп в ходе теледебатов предположил, в свою очередь, что демократическая администрация приведет страну к третьей мировой войне. Он заметил также, что в случае победы его оппонента у страны «нет шанса на успех», а неразрешенный миграционный кризис превратит ее в «Венесуэлу на стероидах».