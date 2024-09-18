В ГД ответили на планы Эстонии о блокаде российского флота

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал глупостью планы Эстонии по полному запрету движения российского флота в Финском заливе. Газета.Ru

«Это абсолютно невозможно, это чушь и глупость — запретить движение Балтийского флота. Глупо даже говорить об этом, никоим образом и никакими мерами и указами, законами у них не получится это реализовать», — отметил Чепа. Lenta.ru

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе. Российская газета