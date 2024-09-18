Захарова: ЕС выбором Каллас главой дипломатии доказал, что назначает худших

Скорое назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас главой европейской дипломатии говорит о том, что Запад выбирает на высокие должности непрофессиональных людей. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума. ТАСС

«Такое впечатление, что у Запада теперь негативный отбор. Такое ощущение, что они отбирают людей либо очевидно несоответствующих профессиональным требованиям, либо людей аморальных, либо с какими-то такими изъянами. У меня такое впечатление, судя по тем людям, которые занимают кресла, они ищут худших, а не лучших», — подчеркнула Захарова. News.ru

Ранее Каллас была утверждена на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Соответствующее решение принято главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом в Страсбурге. Газета.Ru