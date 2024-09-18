В Госдуме оценили предложение Матвиенко запретить движение чайлдфри в РФ

Председатель Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Ридусом» прокомментировала инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о законодательном запрете движения чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) в России.

По мнению парламентария, данные о широком распространении чайлдфри среди российской молодежи могут быть сильно преувеличены.

«Полагаю, что каждая девушка или молодая женщина хочет стать матерью, но ответственный подход к этому [вопросу] просто мешает принять такое решение в силу того, что рядом нет надежного мужского плеча и отсутствуют материальные условия», — сказала Останина.

При этом она подчеркнула, что с пропагандой идеи чайлдфри бороться необходимо. Депутаты, по ее словам, уже давно занимаются данной темой.

О том, что в России необходим полный запрет движения чайлдфри Матвиенко заявила 18 сентября. Она обратила внимание, что изначально в основе идеологии была идея равноправия женщин. Однако «на Западе феминизм выродился, радикализировался», считает председатель СФ.

До этого заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России готовится законопроект о запрете чайлдфри. По его словам, сегодня в стране много идеологий «экстремистской направленности».