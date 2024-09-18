Песков назвал недальновидным шагом игнорирование слов Путина Столтенбергом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поступает недальновидно, игнорируя слова президента Владимира Путина о последствиях возможных ударов по России. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. RT на русском

«Такое показное желание не принимать в серьезное внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к «уходящей натуре» господина Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», - подчеркнул представитель Кремля. ТАСС

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью The Times, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой. Газета.Ru