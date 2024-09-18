Путин участвует в церемонии открытия Евразийского женского форума

Пленарное заседание "Женщины за укрепление доверия и глобального сотрудничества" открывает IV Евразийский женский форум (ЕЖФ) в Санкт-Петербурге в среду, 18 сентября.

В форуме участвуют спикер Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова, вице-президент Уганды Джессика Роуз Эпел Алупо, спикер Национальной Ассамблеи Замбии Нелли Мутти, а также представители Узбекистана, Таджикистана, Катара, Кубы и других стран.

Евразийский женский форум - это крупная международная площадка, объединяющая женщин-лидеров со всех континентов для диалога и принятия совместных решений по ключевым вопросам.

В этом году мероприятие будет проходить в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.