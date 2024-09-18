Песков прокомментировал участие подсудимых в спецоперации

Целый ряд подсудимых и осужденных проходят службу по контракту в рамках специальной военной операции, эта практика существует давно, однако в настоящее время некоторые нюансы необходимо оформить с точки зрения права. Об этом в среду, 18 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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— Целый ряд подсудимых и осужденных проходит службу по контракту на специальной военной операции, достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что законопроект является только одним шагом в этом направлении. Сейчас данная инициатива пошла от народных избранников, поэтому необходимо дождаться ее оформления, подытожил пресс-секретарь президента.

18 сентября стало известно, что депутаты Государственной думы рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, которые хотят отправиться в зону спецоперации. Пакет соответствующих инициатив поступил в ГД в конце августа.