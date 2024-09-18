Песков ответил Пашиняну на обвинение ОДКБ в угрозе Армении

Москва не согласна с заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрожает суверенитету республики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. ТАСС

«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер. Вместе с тем мы не должны согласиться с Пашиняном. От ОДКБ не исходит угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, она [организация] стоит на страже безопасности членов», — подчеркнул Песков. Ura.Ru

«Будем эту позицию терпеливо доводить до армянского руководства», — резюмировал пресс-секретарь Кремля. Газета.Ru