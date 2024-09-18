Песков не исключил международных контактов Путина в течение дня

Президент России Владимир Путин может провести в течение дня международный телефонный разговор. Контактов такого рода не исключил на брифинге, говоря о графике главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Не исключаем международного телефонного разговора", - анонсировал представитель Кремля.

Последний международный телефонный разговор, о котором сообщалось открыто, Путин провел 30 августа. Тогда российский лидер беседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.