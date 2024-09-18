В Кремле прокомментировали взрывы пейджеров в Ливане

Российские эксперты изучат причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы исключить повторение подобного, в том числе и на территории РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что по ситуации должно быть проведено абсолютно доскональное расследование. Специалисты должны установить причины и то, кто стоит за массовым взрывом средств связи.

«После этого, конечно, это должно стать предметом изучения специалистами с тем, чтобы принять меры по исключению подобных рисков у нас и в других местах», — добавил Песков.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров участников ливанского движения «Хезболла». По сообщениям СМИ, за произошедшим могут стоять израильские спецслужбы. Пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли.