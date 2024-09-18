Беглов наделил Матвиенко полномочиями сенатора от Петербурга

Валентина Матвиенко в среду, 18 сентября 2024 года, приняла участие в инаугурации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая по традиции состоялась в Мариинском дворце. По окончании церемонии Александр Беглов объявил о принятом решении направить сенатором от исполнительной власти Петербурга в Совет Федерации Валентину Матвиенко, кандидатуру которой он представлял среди трех обязательных при выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора города.

Гости и участники церемонии с раннего утра собрались в Законодательном собрании. Среди почетных гостей — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, главы районных администраций, уполномоченные по правам ребенка и человека в Петербурге, представители основных конфессий, почетные граждане Петербурга, советники главы города, а также депутаты Госдумы и федеральные чиновники. Вел церемонию народный артист России Николай Буров.

Сначала прозвучал гимн Российской Федерации, а почетный караул внес в зал флаги России и Санкт-Петербурга.

Церемонию официального вступления в должность губернатора Петербурга объявил открытой спикер Заксобрания Александр Бельский.

Глава петербургского горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что Александр Беглов победил на выборах, получив 895 307 голосов избирателей, что составляет 59,8 процента от числа проголосовавших.

Потом избранный губернатор зачитал присягу губернатора Санкт-Петербурга: «Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей».

После этого председатель парламента Александр Бельский вручил ему символ власти высшего должностного лица города — «должностной нагрудный знак губернатора Санкт-Петербурга». Это широкая узорная золотая цепь с массивным гербом города в центре.

«Александр Дмитриевич Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга», — объявил Николай Буров.

После этого прозвучал гимн Санкт-Петербурга.

Полпред президента России Александр Гуцан отметил, что Петербург — локомотив экономического роста не только Северо-Запада, но и всей России.

Глава соседнего региона, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что Александр Беглов чувствует особенности города, знает его потребности и умеет правильно расставлять приоритеты.

Руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отметила, что Беглов очень настойчивый человек, это качество помогло ему решить проблемы обманутых дольщиков и очередей в детские сады.

Александр Беглов пообещал развивать ближайшие пять лет Петербург как мегаполис ХХI века и еще раз удвоить бюджет, до двух триллионов рублей, развивать мегапроекты, такие, как ВСМ, перевести город на новые социальные стандарты, делать его удобным для жили, а также помогать участникам СВО и городу-побратиму Мариуполю.

Валентина Матвиенко поблагодарила Александра Беглова за доверие: «Для меня быть сенатором от Петербурга — большая честь и гордость. Петербург — моя большая любовь и вся моя жизнь».

По ее словам, все прошедшие пять лет они работали с Александром Бегловым рука об руку, как одна команда, и всегда были на связи.

Она вспомнила времена Ленсовета времен Владимира Ходырева, когда они и познакомились с Александром Бегловым. «Тогда была школа жесткая, спрос был очень предметный и все те, кто прошел ту школу, не пропали в новой жизни. Они все сумели себя реализовать. И, в том числе, Александр Дмитриевич Беглов. Я уверена, что все планы будут реализованы. Я хочу искренне пожелать Вам успеха и удачи. Она всегда должна быть рядом с Вами» — заявила Валентина Матвиенко, обращаясь к губернатору.

Напомним, что это — пятая поствыборная инаугурация избранного губернатора Петербурга в современной истории России. Впервые событие состоялось 24 мая 2000 года, когда в должность вступил Владимир Яковлев. 15 октября 2003 года Валентина Матвиенко вступила в должность губернатора Петербурга после победы во втором туре с 63 процентами голосов избирателей. 24 сентября 2014 года, спустя 11 лет, состоялась инаугурация Георгия Полтавченко. 18 сентября 2019 года после выборов состоялась первая инаугурация Александра Беглова, который получил 64,43 процента голосов избирателей, хотя в численном выражении это было меньше, чем в 2024 году — около 735 тысяч голосов.