Захарова назвала Россию спасительным маяком для мира

РФ является спасительным маяком для государств, граждане которых стремятся отстаивать свои традиционные ценности, это подтверждает IV Евразийский женский форум. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях форума.

"Сюда приезжают люди, которые слышат и видят в позиции России по большому счету спасительный маяк для человечества, на который стоит ориентироваться", - подчеркнула дипломат. Такие люди, как указала Захарова, "рассматривают в качестве главнейшего в своей жизни традиционные ценности: семью, любовь, защиту детей". "При этом в своих странах они зачастую подвергаются колоссальному давлению", - отметила она.

Захарова назвала уникальной площадку Евразийского женского форума.

"Это прекрасная, настоящая, истинная площадка, где женщины могут говорить о своих правах в контексте ценностей, истинных ценностей, - сказала она. - И надо отдать должное, что Россия в данном случае впереди планеты всей. Такая площадка есть в мире только благодаря нашей стране".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером IV Евразийского женского форума. Организаторы форума - Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ.