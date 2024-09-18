Владимир Зеленский войдет в историю как «особь», уничтожавшая собственную страну. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своей авторской программе она отметила, что за фашизмом на Украине стоят англосаксы, которые ждали появления «второго Гитлера». Происходящее в стране является «отложенным планом "немыслимое"», который разработали на Западе. По мнению Захаровой, они просто искали «дурака, который сможет все это сделать».

«Но такого не родилось, видимо, за все эти десятилетия, не вывелась в человечестве, говоря словами Зеленского, особь. Это слово он употреблял в отношении добропорядочных, честных, хороших людей, которые боролись только за одно: чтобы им оставили язык, культуру, историю, памятники и своих героев. Вот он их (жителей Донбасса — прим. ред.) называл особями, а в историю сам войдет под таким названием», — сказала Захарова.

Она также напомнила, как Зеленский просил «прощения за прошлое и обещал исправить все ошибки». По мнению дипломата, «это нечто» сделало ровно противоположное обещаниям, повторив и приумножив преступления предшественников.