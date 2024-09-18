Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти выступают за расследование взрывов пейджеров в Ливане. Об этом сообщает ТАСС.

Также представитель МИД РФ заявила, что ситуация с взрывами требует международного внимания. Захарова добавила, что западные страны в последние годы блокируют расследования международных терактов.

Накануне, 17 сентября, пейджеры участников ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться. В результате погибли девять человек, почти три тысячи человек получили ранения. Сообщалось, что члены «Хезболлы» перешли на пейджеры, чтобы Израиль не перехватил их переговоры по смартфонам. Речь идет о пейджерах новой модели с литиевыми батареями.

Посол Ирана в Ливане лишился глаза при взрыве пейджера

СМИ сообщили, что устройства были взломаны в результате скоординированной атаки. Представитель «Хезболлы» предположил, что пейджеры были заражены вирусом, который спровоцировал их нагревание и взрывы. В Ливане считают, что за атакой стоит Израиль. Израильские власти не стали комментировать произошедшее.