Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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По словам чиновника, работу в этом направлении доведут до конца. Константинов подчеркнул, что новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов, которые враждебно настроены по отношению к России.

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Ранее Константинов заявил, что решение генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о передаче Крыма УССР признано незаконным. Он отметил, что передача полуострова стала «вопиющим, сумасбродным и глупым историческим преступлением».