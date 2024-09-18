Антонов назвал ошибку США по поводу ядерного конфликта

Американские военные ошибаются, если считают, что ядерный конфликт коснулся бы только России и европейских стран. Об этом заявил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"Нас часто упрекают в использовании ядерной риторики. Говорят о мудрости американского руководства и нашей "агрессивности". В этом контексте не могу не упомянуть опубликованное в открытом доступе намерение Пентагона изучить последствия применения ядерного оружия для аграрного сектора Восточной Европы, в том числе России", - отметил он.

"Такие симуляции активно проводились в годы холодной войны. Обращает на себя внимание, что даже американские военные допускают ядерный конфликт, - подчеркнул дипломат. - При этом ошибочно считают, что эта катастрофа коснется только Европы и России. Крайне недальновидно. Америке не отсидеться за просторами океана. Глобальная ядерная катастрофа затронет всех".