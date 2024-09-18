РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории

Россия призывает международное сообщество показать США, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании десятой чрезвычайной специальной сессии по Палестине.

"Надеемся также, что Совет Безопасности ООН, который фактически оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории", - сказал он.

Глава российского диппредставительства указал, что принятие представленного Палестиной проекта резолюции ГА ООН с требованием к Израилю исполнить заключение Международного суда и вывести свои войска с оккупированных палестинских территорий "будет важным шагом в этом направлении".

По словам Небензи, для того чтобы открыть путь к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке "сначала надо положить конец застарелым и серьезным нарушениям Израилем международно-правовых обязательств". "Рассчитываем на то, что генеральный секретарь [ООН] будет держать ситуацию на оккупированной палестинской территории в центре своего внимания и предоставлять Генеральной Ассамблее объективные и содержательные доклады о ходе реализации данной резолюции", - отметил Небензя.

Проект резолюции

Подготовленный Палестиной проект резолюции состоит из 18 пунктов, в том числе "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории, которое представляет собой противоправное деяние длящегося характера, влекущее за собой его международную ответственность, и сделал это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции", а также выполнил свои обязательства по международному праву, в том числе путем "вывода всех своих вооруженных сил с оккупированной палестинской территории, включая ее воздушное и морское пространство".

Помимо этого, в документе осуждается "продолжающееся и полное игнорирование и нарушения правительством Израиля своих обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций, международному праву и соответствующим резолюциям", а также отмечается, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за любые нарушения международного права на оккупированной палестинской территории. Помимо этого, проект резолюции предусматривает просьбу к генсеку ООН предоставить в трехмесячный период доклад о ее осуществлении, "в том числе о любых действиях, предпринятых Израилем, другими государствами и международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, для выполнения ее положений или в связи с любыми ее нарушениями".

Решение международного суда

Ранее Международный суд ООН огласил свое консультативное заключение по вопросу оккупаций палестинских территорий. В соответствии с документом, Израиль должен прекратить незаконное присутствие на оккупированных палестинских территориях как можно скорее, прекратить всю новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированных территорий. Кроме того, в документе отмечается, что Израиль обязан выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских территорий.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В феврале инстанция провела слушания по данному вопросу. В общей сложности более 50 государств и 3 международные организации изложили свои позиции. Заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, не имеют обязательной силы.