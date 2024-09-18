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РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории

Россия призывает международное сообщество показать США, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании десятой чрезвычайной специальной сессии по Палестине.

РФ призывает показать США, что они находятся на неправильной стороне истории
© РИА Новости
"Надеемся также, что Совет Безопасности ООН, который фактически оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников, сможет выполнить свою роль по поддержанию международного мира и безопасности. Весь необходимый для этого инструментарий у Совета есть. Давайте вместе дадим Вашингтону мощный сигнал о том, что он вместе со своими подельниками находится на неправильной стороне истории", - сказал он.

Глава российского диппредставительства указал, что принятие представленного Палестиной проекта резолюции ГА ООН с требованием к Израилю исполнить заключение Международного суда и вывести свои войска с оккупированных палестинских территорий "будет важным шагом в этом направлении".

По словам Небензи, для того чтобы открыть путь к долгосрочному мирному урегулированию на Ближнем Востоке "сначала надо положить конец застарелым и серьезным нарушениям Израилем международно-правовых обязательств". "Рассчитываем на то, что генеральный секретарь [ООН] будет держать ситуацию на оккупированной палестинской территории в центре своего внимания и предоставлять Генеральной Ассамблее объективные и содержательные доклады о ходе реализации данной резолюции", - отметил Небензя.

Проект резолюции

Подготовленный Палестиной проект резолюции состоит из 18 пунктов, в том числе "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории, которое представляет собой противоправное деяние длящегося характера, влекущее за собой его международную ответственность, и сделал это не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции", а также выполнил свои обязательства по международному праву, в том числе путем "вывода всех своих вооруженных сил с оккупированной палестинской территории, включая ее воздушное и морское пространство".

Помимо этого, в документе осуждается "продолжающееся и полное игнорирование и нарушения правительством Израиля своих обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций, международному праву и соответствующим резолюциям", а также отмечается, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за любые нарушения международного права на оккупированной палестинской территории. Помимо этого, проект резолюции предусматривает просьбу к генсеку ООН предоставить в трехмесячный период доклад о ее осуществлении, "в том числе о любых действиях, предпринятых Израилем, другими государствами и международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, для выполнения ее положений или в связи с любыми ее нарушениями".

Решение международного суда

Ранее Международный суд ООН огласил свое консультативное заключение по вопросу оккупаций палестинских территорий. В соответствии с документом, Израиль должен прекратить незаконное присутствие на оккупированных палестинских территориях как можно скорее, прекратить всю новую поселенческую деятельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированных территорий. Кроме того, в документе отмечается, что Израиль обязан выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских территорий.

В декабре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой в Международный суд ООН был направлен запрос на вынесение консультативного заключения по правовым последствиям, вытекающим из политики и действий Израиля на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. В феврале инстанция провела слушания по данному вопросу. В общей сложности более 50 государств и 3 международные организации изложили свои позиции. Заключения Международного суда ООН, в отличие от решений, не имеют обязательной силы.

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