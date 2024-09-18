В среду, 18 сентября, Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга на первом осеннем заседании городского парламента в Мариинском дворце. Он также принес присягу городу.

— Вступая в должность губернатора Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции РФ, Уставу Петербурга. Обязуюсь уважать и охранять народ и граждан, всеми силами способствовать процветанию города и благосостоянию жителей, — высказался Беглов.

После этого спикер законодательного собрания Александр Бельский вручил Беглову должностной нагрудный знак губернатора Северной столицы, передает «Петербургский дневник».

16 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, который ранее одержал победу на выборах главы региона, официально вступил в должность губернатора.

Стало известно, что участник специальной военной операции гвардии полковник Алексей Кондратьев назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Курской области. С начала вторжения ВСУ в регион он активно участвовал в эвакуации мирных жителей.